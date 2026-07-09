Zehn Jahre Eisfelder Sommerkonzerte – und jedes Festival ist ein bisschen anders. „Klangbrücken“ heißt es in diesem Jahr – man muss es nicht so wörtlich nehmen mit den Slogans. Aber Brücken bauen die Musikerinnen und Musiker um den Bass-Sänger Roman Tsotsalas und den aus Eisfeld stammenden Tenor Christoph Rosenbaum dem Publikum in einem jeden Jahr. Musikalische und literarische Brücken aus dem Alltag zu Kultur und Natur wohlgemerkt. Und dabei auch kommunikative Brücken zwischen den Menschen, die zu den Konzerten kommen. Und gedankliche Brücken dahingehend, dass es doch in Eisfeld und Umgebung liebenswerte Orte und Momente geben kann – auch wenn man das mitunter gar nicht so wahrhaben will.