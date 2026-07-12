Top, die Wette gilt...! Schaum spritzt. Sven Gregor verreibt das wolkenweiße Etwas in den Handflächen und im nächsten Moment ist sein Gesicht eingeschäumt. Der Mann scheint zu wissen, was er tut. Jede Bewegung sitze – ruhig und beobachtet durch einen kleinen Spiegel. An diesem Sonntagmorgen wird der Schlossgarten von Eisfeld zu Sven Gregors Badezimmer. Er rasiert sich. Zum ersten Mal öffentlich. Doch warum?