Eisfelder Sommerkonzerte: Dramatischer Bogen zwischen düstren Epochen

Ebenfalls am 9. Juli um 19.30 Uhr sind die Eisfelder Sommerkonzerte „on tour“. Das Ensemble Trombal Triumphalis spielt in der Stadtkirche St. Bartholomäus in Themar virtuose Trompetenmusik des Barock.

Erstmals zu Gast bei den Eisfelder Sommerkonzerten ist das Wanderkino . Im Otto-Ludwig-Garten in Eisfeld sind am 10. Juli ab 21.30 Uhr Stummflimklassiker mit Livemusik zu erleben. Der Eintritt kostet 10 Euro, Kinder und Jugendliche frei.

Ein besonderer Literarischer Liederabend widmet sich am Freitag, dem 11. Juli, um 19 Uhr dem Leben und Wirken von Prinzessin Therese von Sachsen-Hildburghausen. Die Historikerin und Autorin Carolin Philipps erzählt in der Kirche Seidingstadt aus dem bewegten Leben der Prinzessin. Dazu erklingt Musik von Franz Schubert und Felix Mendelssohn Bartholdy (Gitarre und Gesang).

Zum Abschluss der diesjährigen Eisfelder Sommerkonzerte trifft am Samstag, dem 12. Juli, um 19.30 Uhr an der Itzquelle in Stelzen Alte Musik auf orientalische Klänge. Ein besonderes musikalisches „Blind Date“, das in ganz neue bezaubernde Klangwelten entführt. Mit dem Ensemble Filum und musikalischen Gästen. Anschließend gibt es eine Abschlussfeier rund um die Itzquelle.

„Krieg und Frieden“ – Musik und Texte zur Zeit des Dreißigjährigen Krieges am Samstag, dem 5. Juli, um 17 Uhr im Hennebergischen Museum Kloster Veßra. Karten und Reservierungen wie auch für alle anderen Veranstaltungen der Eisfelder Sommerkonzerte unter: www.eisfeldersommerkonzerte.de