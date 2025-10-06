Bereits am Samstagabend, dem Vorabend zum Herbstmarkt und Heimat shoppen, hatten die Geschäfte in der Eisfelder Marktstraße ab 17 geöffnet und die Einzelhändlerinnen und Einzelhändler hatten zu einem Kinder – und Erwachsenen – Nachtflohmarkt eingeladen. Zu diesem Zeitpunkt hatte zwar der Regen aufgehört, doch hielt sich der Besucherandrang an den Flohmarktständen des Marktes und in der Marktstraße in Grenzen. In der Bäckerei Braun in der Georgstraße konzertierten „The Volunteers“ und auf dem Markt sorgten Sebastian, Peter und Marvin vom „Werk 2“ als DJs erstmals für Musik. Am Flohmarktstand von Selina Schreiner gab es privat aussortiere Sachen zu kaufen. „Bevor ich es wegschmeiße, kann ich vielleicht noch jemanden eine Freude machen“, so ihre Meinung.