Der Bürgermeister einer Stadt ist vergleichbar mit einem Kapitän. Egal, ob es ein Schiffskapitän oder der Kapitän einer Fußballmannschaft ist – ein Kapitän hat Verantwortung für seine Mannschaft. So trifft dies auch auf eine Bürgermeisterin oder einen Bürgermeister zu. Eine wichtige Aufgabe ist es, eine Gemeinde zu leiten. Ihm zur Seite stehen eine Verwaltung und Stadträte oder Gemeinderäte.