In Eisfelder Volkshaus ist am Samstag, 17. Mai, Kinozeit. Drei Filme wird das mobile Kino „Cinema Sperlich“ aus Jessen an der Elster zeigen. Und los geht’s an diesem Tag um 15 Uhr mit einem Film für Kinder (ohne Altersfreigabe). „Raus aus dem Teich“ heißt der Streifen, der für die Jüngsten gezeigt wird. Das hat der Kinder- und Jugendbeirat am Mittwochabend entschieden. Die Kids unterstützen die Stadt bei der Organisation der Veranstaltung – und greifen wie auch der Oldtimerclub am Kinotag mit ins Rad. Denn schließlich soll’s ein richtiges Kinoerlebnis werden – mit Getränken, Popcorn und allem drum und dran.