Mit einem spektakulären Auftakt ist das 418. Kuhschwanzfest in Eisfeld gestartet. Eine durchtanzte Nacht unter dem Stern der Eventagentur Moon-Circus öffnete das Tor – oder das Kuhgatter – in ein langes Partywochenende unter dem Kuhschwanz im Otto-Ludwig-Garten. Über die Pfingsttage werden wieder tausende Besucher in die Stadt mitten in Deutschland erwartet, wo sich seit Jahrhunderten alles um Herzog Casimir und sein Gefolge rankt.
Eisfeld tanzt Tekkschuster lässt die Kuh fliegen
Daniela Rust 23.05.2026 - 12:48 Uhr