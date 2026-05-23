Mit einem spektakulären Auftakt ist das 418. Kuhschwanzfest in Eisfeld gestartet. Eine durchtanzte Nacht unter dem Stern der Eventagentur Moon-Circus öffnete das Tor – oder das Kuhgatter – in ein langes Partywochenende unter dem Kuhschwanz im Otto-Ludwig-Garten. Über die Pfingsttage werden wieder tausende Besucher in die Stadt mitten in Deutschland erwartet, wo sich seit Jahrhunderten alles um Herzog Casimir und sein Gefolge rankt.