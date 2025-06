Eisfeld hat wieder seinen Lebensmittelmarkt. Was mit dem Abriss des alten Rewes in Eisfeld im März des vorigen Jahres begonnen hatte, fand am gestrigen Freitag seinen erfolgreichen Abschluss. Inhaberin Susan Greth konnte den neuen Rewe-Markt in Eisfeld als einen vollkommenen Neubau eröffnen.