Die Sonderausstellung stellt zudem auch die Künstler mit einer Kurzbiografie vor. Was alles an Schenkungen oder als Ankauf in den letzten 30 Jahren seinen Weg ins Museum fand, wird ebenfalls zusehen sein. Zur Ausstellungseröffnung am Sonntag, 2. März, um 15 Uhr, spielt Roland Schäl aus Hildburghausen am Klavier. Der Eintritt zur Eröffnung ist frei.