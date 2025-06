Als am Freitag die Schüler der Staatlichen Regelschule „Otto Ludwig“ in Eisfeld in die Sommerferien gegangen sind, hieß es auch für Schulleiterin Heidrun Schleicher, Adieu zu sagen. Nach 44 Jahren im Beruf der Lehrerin sowie einschließlich einer 17-jährigen Schulleitertätigkeit, in der sie die Eisfelder Regelschule geprägt und durch die vielfältigen schulischen Veränderungen als Steuerfrau geführt hat, geht sie nun mit dem Ende des Schuljahres in den wohlverdienten Ruhestand.