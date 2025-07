Es ist ein großer Moment für Jonny Schwenk: Er hat seinen Ausbildungsvertrag bei der Firma Scholle IPN Germany in Eisfeld unterzeichnet. Im gesamten Bezirk der Industrie- und Handelskammer (IHK) Südthüringens ist es der 500. Der junge Mann aus dem benachbarten Sonneberg wird am 1. August seine Ausbildung zum Maschinen- und Anlagenführer im Eisfelder Gewerbegebiet beginnen. Doch nicht nur dort. Seine Ausbildung ist dual angelegt. Die wichtigen Praxisfertigkeiten wird er in der Firma aber auch im Bildungsträger, dem HBZ am Standort Eisfeld erlernen. Zudem wird er die Schulbank im Staatlichen Berufsbildenden Schulzentrum (SBSZ) in Hildburghausen drücken. Schulleiterin Ina Koch wünschte ihm während der Übergabe des Vertrags am Donnerstag „einen guten Start“. Als ein „Investment in Talente, Perspektiven und in die Zukunft des Wirtschaftsstandorts“ sieht Anja Boller, Abteilungsleiterin für Aus- und Weiterbildung bei der IHK, jeden einzelnen unterschriebenen Arbeitsvertrag. Gerade im Landkreis Hildburghausen gebe es hier noch Luft nach oben. Denn die Ausbildungszahlen seien hier weiterhin rückläufig. Doch „wir sind optimistisch, dass in den nächsten Wochen noch Verträge geschlossen werden“, so Anja Boller.