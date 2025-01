Eisfeld: Hier gibt’s Geld für eigene Projekte

Das Regionalbudget der Initiative Rodachtal „5 für 500“ ist eine unkomplizierte Finanzspritze für ehrenamtliche Projekte. Der Fördertopf in Höhe von rund 80 000 Euro setzt sich aus Mitteln des Amtes für Ländliche Entwicklung Oberfranken und der beteiligten Kommunen zusammen. Profitiert von einer solchen Förderung hat 2024 beispielsweise der Eisfelder Ortsteil Stelzen. Dort wird ein derzeit als Haltestelle dienendes historisches Backhaus seiner einstigen Bestimmung wieder zugeführt. Einige Familien aus dem Ort haben sich deshalb zu den „Backhausfreunden Stelzen“ zusammengetan. Als erste Arbeitsschritte erneuerten die Akteure mit Geldern aus „5 für 500“ den Fußboden und strichen den Innenraum. In den kommenden beiden Jahren werden Fassade und Dach saniert sowie ein Ofen eingebaut. „Wir wollen zukünftig am Backhaus Feste feiern und gemeinsam mit der Ortsgemeinschaft backen“, sagt Holger Friese vom backaffinen Freundeskreis.