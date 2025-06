Es geht um die Märkte der Stadt Eisfeld. Frühlings-, Herbst- und Weihnachtsmarkt. In ihre Organisation waren bis dato die Eisfelder Marktstraßenhändler einbezogen. Doch sie fühlen sich mehr und mehr ausgeschlossen, zurückgedrängt, nicht gehört. Das Vertrauensverhältnis zwischen Händlern und Stadt sei zurzeit gestört. Ihrem Ärger Luft zu machen, haben sie mit Mike Lorenz (Linke), Jan Möller (CDU) und Rolf Schildknecht (SPD) kürzlich drei Stadträte zu ihrem Stammtisch gebeten. Und diese drei nehmen das Anliegen mit in die Sitzung am Donnerstag.