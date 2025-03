Mit einer Idee hat alles angefangen. Ein Spielplatz sollte her für Eisfeld – das schrieben sich im Jahr 2002 junge Frauen der Stadt auf die Fahne. Das Projekt Kinder- und Babybasar war geboren. Seit dem 31. August 2002 ist es am Start – und mit ihm Gabi Stiebritz. Es ist sozusagen ihr Baby, das sie bis heute begleitet. Damals war sie Mutter eines Zweijährigen. Heute ist sie 66 Jahre alt, ihr Sohn ein Mann, und der Spielplatz, für den das Basarteam die Idee geliefert hatte, längst gebaut. Doch Gabi Striebritz hat noch immer Spaß an der Organisationsarbeit und ist und bleibt dem Basarteam erhalten.