Ein 37-jähriger Autofahrer fuhr Montagmorgen auf der Bahnhofstraße in Eisfeld. Beim Abbiegen in die Wiesenstraße übersah er eine auf dem Gehweg in Richtung Bahnhof laufende 35-jährige Fußgängerin und stieß mit seinem Fahrzeug gegen sie. Die Frau stürzte und kam schwer verletzt mit dem Rettungswagen ins Klinikum. Am Pkw entstand nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei kein Sachschaden.