Nein, so richtig sicher war sich Torsten Sterzik nicht, als er vor einem Jahr den Gedanken zu diesem Gedenkkonzert hatte. Kann man jemanden feiern, der nicht mehr am Leben ist? Doch wenn Hildburghausens Kirchenmusikdirektor erst einmal eine Idee hat, und sei sie noch so verrückt, dann lässt er sich kaum mehr davon abbringen. Und er lag – wieder einmal – goldrichtig! Gemeinsam mit Eisfelds Kantorin Julia Lucas hat er dieses Konzert vorbereitet, fand in den Mitgliedern der Stadtkantorei Hildburghausen und der Kantorei Eisfeld, dem Flötenensemble Eisfeld und dem Collegium musicum Hildburghausen sofort Bereitschaft zum Mitwirken. Gemeinsam wollten sie an ihre ehemaligen Musikerkollegen und Vorgänger, Chorleiter und Kantoren, erinnern, wollten zeigen, welche Spuren diese hinterlassen haben.