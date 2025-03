Eisfeld hat einen Haushalt. Mit nur einer Enthaltung ist das Zahlenwerk, das die Stadt nun handlungsfähig macht, am Donnerstagabend vom Stadtrat beschlossen worden. Ausführlich haben Bürgermeister Christoph Bauer und Kämmerer Jürgen Oeser den Etat vorgestellt. Das Gute zuerst: In Eisfeld und den Ortsteilen wird auch in diesem Jahr einiges vorangehen. Die Stadt investiert. „Wir schieben 6,8 Millionen Euro Investitionsvolumen vor uns her. Sie werden als Haushaltsreste aus dem Vorjahr übernommen“, informiert Kämmerer Jürgen Oeser während der Sitzung. Dazu gehören 4,9 Millionen Euro Förderung. Davon werden bereits begonnene Projekte wie beispielsweise der Umbau des Teguts in Sachsenbrunn zum Dorfgemeinschaftszentrum oder auch der 2. Bauabschnitt der Hildburghäuser Straße bestritten.