Die diesjährige Vogelschau in Eisfeld zog rund 500 Besucher an, die fasziniert die Vielfalt der ausgestellten Vogelarten bestaunten. Zu den Highlights zählten exotische Arten wie Papageien und Sittiche, die mit ihrem Gezwitscher und Geflatter die Aufmerksamkeit auf sich zogen. Doch nicht nur die Tiere, auch die Geschichten und Begegnungen der Gäste waren bemerkenswert. Eine besondere Verbindung zwischen dem Vogelzuchtverein und dem örtlichen Skaterverein sorgte für ein lebendiges Miteinander. Wie diese ungewöhnliche Partnerschaft zustande kam? Dazu später mehr.