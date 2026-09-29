Stolz zeigte sich der 1. Vorsitzende vom Vogelzuchtverein 1973 Eisfeld Vico Gärtner bei der Eröffnung der neuen Ausstellung in der Wolfgang-Drechsler-Halle. Konnte er doch darauf verweisen, dass es in den Jahren von 1973 – der Vereinsgründung – bis heute wirklich jedes Jahr eine Ausstellung gegeben hat. „Wir haben selbst im Coronajahr keine Pause gemacht, haben eine Möglichkeit gefunden, sodass wir die Genehmigung dafür erhalten haben. Es ist somit die 54. Schau des Vereins.“