Eine besondere Aktion zum Eisfelder Kuhschwanzfest hat sich Edeka Büto in Eisfeld einfallen lassen. Genauer gesagt ist es der Mitarbeiter des Unternehmens und Hobby-Maler Andy Heun gewesen. Ihm kam die Idee, ein Gemälde zum Kuhschwanzfest zu entwerfen und als Vorlage für ein Etikett auf Bierflaschen zu nutzen. Gesagt – getan. Vom Festkomitee des Vereins zur Förderung des Eisfelder Kuhschwanzes erhielt das Unternehmen die Erlaubnis, den geschützten Begriff „Kuhschwanzfest“ zu verwenden. So gibt es nun ein Schwarzbacher Pils als Kuhschwanzfestbier mit dem Etikett einer modernen Kuh in limitierter Auflage. Es stehen zehn Paletten dieses alkoholischen Getränks zum Verkauf bereit. Das sind 14 400 Flaschen. Damit will man dem Motto „Aus der Region - für die Region“ gerecht werden.