Es ist Sonntag früh gegen 8 Uhr in Waffenrod. Der Ort ist in Nebel gehüllt und es regnet unaufhörlich. Vor dem Haus der Familie Sebastian Stäblein herrscht reges Treiben. Die Familie stiftet den Weihnachtsbaum für den Marktplatz in Eisfeld. Es ist eine Nordmanntanne mit einer Höhe von circa zwölf Metern. Er sei mittlerweile zu groß geworden und hätte sowieso vom Grundstück entfernt werden müssen, so Stäblein.