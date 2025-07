Die Brücke, die in den Innenhof des Eisfelder Schlosses führt, ist gesperrt. Seit einer Woche sind dort Bauarbeiten im Gange. Denn während des sechsten Bauabschnittes der Schlosssanierung waren im vergangenen Jahr Schäden ans Tageslicht gekommen. Massive konstruktive Schäden am Unterbau des Torhausbrückenpflasters. Relativ große Hohlräume taten sich darunter auf. „Die Bereiche haben wir als Vorsichtsmaßnahme im vergangenen Jahr erst einmal abgesperrt – mit Bauzaun“, sagt Eisfelds Bürgermeister Christoph Bauer (Eisfelder Freie Wähler). Doch bald stand fest: An der Torhausbrücke muss zügig etwas passieren. Gefahr war in Verzug. Denn niemand konnte sich erklären, woher die Hohlräume kommen, wohin das Material, das sich dort einmal befunden haben muss, verschwunden ist.