Für das Museum mit seinem Museumsleiter Heiko Haine und für die Gäste gab es an diesem Abend eine Premiere. Erstmals seit 140 Jahren ist es durch die Sanierungsmaßnahmen am und im Schloss möglich, wieder einen Museumsrundgang durch alle Gebäude des Eisfelder Schlosses zu unternehmen – zumindest vorübergehend. Nach fünf Räumen in den vergangenen Jahren, können nunmehr 40 Räume für die Ausstellung genutzt werden.