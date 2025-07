Er ist einer von hier – nicht weit von seinem jetzigen Wirkungsort aufgewachsen. Ein waschechter Frauenwalder. „Ich bin ein Kind des Thüringer Waldes.“ Florian Bertzicks Augen leuchten wie die eines Kindes vor dem erleuchteten Weihnachtsbaum. Für ihn ist ein Traum in Erfüllung gegangen. Der 25-Jährige hat ein eigenes Forstrevier bekommen. „Von klein auf habe ich mir gewünscht, irgendwann einmal im Wald zu arbeiten“, erzählt er. Dieser Wunsch habe sich während der Schulzeit und einigen Praktika im Forst verfestigt. Und so ging’s für Florian Bertzick nach seinem Abitur im Jahr 2018 am Lindenberg-Gymnasium in Ilmenau schließlich ab zum Studium nach Erfurt: Forstwirtschaft und Ökosystemmanagement hieß seine Fachrichtung an der Fachhochschule Erfurt. Vier Jahre später hatte er den Abschluss in der Tasche und viel vor.