Eisfeld: Das bieten die Sommerkonzerte

Bundeswehrmusiker spielen in Eisfeld

Den Auftakt zum Festivalsommer macht am Mittwoch, 2. Juli, das Luftwaffenmusikkorps Erfurt mit einem festlichen Konzert in der Dreifaltigkeitskirche in Eisfeld. Die Musiker des renommierten Orchesters bringen sinfonische Bläserklänge auf höchstem Niveau – ein musikalischer Appetitanreger für das, was folgt.