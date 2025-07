Unsere Empfehlung für Sie Eisfeld Ein eigenes Bier mit cooler Kuh Bier in limitierter Sonderedition gibt es in diesem Jahr extra fürs Eisfelder Kuhschwanzfest: Das Etikett entworfen hat ein Mitarbeiter bei Edeka.

Eine Kuh ist bekanntlich die Symbolfigur des Eisfelder Festes. Das Original-Gemälde wurde versteigert. Der Erlös aus dieser Versteigerung sollte dem Kuhschwanzfest und seinem Verein zugutekommen. Nun konnte die Inhaberin des Rewe-Marktes in Eisfeld Susan Greth das Originalgemälde auf Acryl in Empfang nehmen. Sie hat das Bild für 300 Euro ersteigert. Den gleichen Betrag hat Denisa Büto draufgelegt. Damit konnte Katrin Heimhöfer vom Festkomitee des Vereins zur Förderung des Eisfelder Kuhschwanzfestes e. V. einen symbolischen Scheck über 600 Euro in Empfang nehmen. Das Geld soll für eine feste Bühnenüberdachung im Otto Ludwig Garten mit genutzt werden. Auch Handläufe sind geplant.