Fränkisch? Ja, fränkisch. So fühlt sich Heiko Haine. Schon immer. „Ich bin ein Franke. Durch und durch.“ Er lacht vergnügt, ja fast verschmitzt durch seine Brille. Er freut sich. Außerordentlich. Denn das, was da gerade auf der Bühne des Otto-Ludwig-Schlosssaals passiert ist, ist etwas Besonderes. Heiko Haine ist der Träger des Kulturpreises 2025 des Frankenbundes. Während der 95. Bundestagung des Vereins auf Schloss Eisfeld ist Haine, der seit 30 Jahren das Museum im Haus leitet, ausgezeichnet worden.