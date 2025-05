Seit Montag sind sie wieder zu sehen, die Symbole des Eisfelder Kuhschwanzfestes. Mitglieder des Vereins zur Förderung des Eisfelder Kuhschwanzfestes e.V. und Freunde des Kuhschwanzfestes haben die ein Jahr lang eingelagerte Kuh und den Trommler wieder an ihrem jeweiligen Ort platziert. Dieser befindet sich auf dem Eisfelder Edeka-Parkplatz und gegenüber auf dem Platz der Städtepartnerschaft. Nicht nur für die Eisfelder Einwohner wird damit weithin deutlich, dass in wenigen Tagen zu Pfingsten das über die Region hinaus bekannte Eisfelder Volksfest stattfindet. Es heißt also, sich den Termin für das 417. Eisfelder Kuhschwanzfest vom 6. Juni bis 10. Juni 2025 vorzumerken.