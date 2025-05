Dass dies schon wieder 30 Jahre her sein soll, als die Bürgermeister von Eisfeld und Ham den Vertrag über ihre Städtepartnerschaft unterschrieben haben, wollte kaum einer wahrhaben, als sich die Eisfelder Vereinsmitglieder zu ihrer Jahreshauptversammlung trafen. Nicht in erster Linie, um in Erinnerungen zu schweifen, hatten sie sich getroffen – es galt, die bevorstehende Reise vorzubereiten.