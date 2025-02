Otto Ludwig schied nach einem ziemlich spektakulären Leben vor 160 Jahren in Dresden aus dem Leben. An einem ihm gewidmeten Denkmal vor dem Schloss gedachte die Stadt Eisfeld in einer kleinen, würdevollen Zeremonie ihres berühmtesten Sohnes. Man muss dazusagen, um welches Denkmal es sich handelt. Denn ein weiteres steht vor dem Gartenhaus Otto Ludwigs im nach ihm benannten Eisfelder Park. Otto-Ludwig-Denkmäler, Gedenktafeln und Büsten gibt es auch in Dresden und in Leipzig - und, gleich zwei davon, in Meiningen.