Eine Ruhebank auf dem Eisfelder Thomasberg oben aufzustellen, das wäre doch eine gute Idee – dachten sich zwei, die gerne dort wandern. Sie kauften vor zwei Jahren im Baumarkt Eisfeld eine Bank mit schönen hölzernen Latten und stellten sie am Wegesrand auf. Dort, wo die Aussicht am Schönsten ist. Gute Idee. Gute Tat. Ja – und nun? Wo ist sie denn geblieben, die erfreuliche Bank? Sie ist verschwunden. Etwa gestohlen? In dunkler Nacht? Das gibt es doch gar nicht! Und nein, das kann ich nicht glauben. Denn auf der oberen Holzlatte der Rückenlehne stand für jeden deutlich sichtbar und unmissverständlich geschrieben: „Gespendet für müde Wanderer – so schön ist unser Thüringen.“