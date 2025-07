Jonny (Jean-Gilbert) Schwenk ist der 500., der in diesem Jahr im Kammerbezirk der Industrie- und Handelskammer (IHK) Südthüringen einen Ausbildungsvertrag unterzeichnet hat. Er wird am 1. August in der Eisfelder Firma Scholle IPN Germany eine Ausbildung zum Maschinen- und Anlagenführer beginnen. Der 16-Jährige kommt aus Sonneberg, wohnt dort im ASB-Kinderheim „Die Brücke“. Gemeinsam mit seiner Bezugserzieherin Diana Meyer hatte er sich auf die Suche nach einem Ausbildungsplatz gemacht. Und gelandet ist er in der Firma Scholle IPN Germany im Eisfelder Gewerbegebiet. „Ich habe mich umgeschaut, hier in Eisfeld. Im Hildburghäuser Bildungszentrum (HBZ) sind bei einem Tag der offenen Tür verschiedene Berufe vorgestellt worden. So bin ich auf den Maschinen- und Anlagenführer gekommen“, erzählt der junge Mann. Er freue sich auf die Ausbildungszeit – auch Aufregung sei dabei, verrät er.