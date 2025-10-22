„Ich hab mich schon immer gern bewegt und das hilft mir vielleicht auch heute noch, um den Alltag zu bewältigen“, sagt Gerda Thorwarth aus Unterweid, mittlerweile 85 Jahre alt. Mit Bewegung und Sport hatte auch ihre erste Begegnung mit ihrem späteren Ehemann zu tun – sie war ein schmales Turnmädchen aus Zossen, das 1959 die Ehre hatte, an dem großen Sportfest in Leipzig teilnahm. Er war auch dort, als junger Soldat. Und es hat „gefunkt“ zwischen den beiden, wie will man’s anders sagen?