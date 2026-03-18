Vor gut 70 Jahren hat Inge Reich die Altmark in Norden Sachsen-Anhalts verlassen. Sie zog nach Suhl, um einen Job zu finden. „In meiner Heimat konnte man entweder auf der LPG oder in einer Konservenfabrik arbeiten“, erinnert sie sich. Viele junge Leute kehrten damals der Region den Rücken, um woanders beruflich Fuß zu fassen. Auch Inge Reich wagte den Schritt – und fand in Suhl nicht nur einen Job, sondern auch die große Liebe. Am 18. März vor 65 Jahren heiratete sie ihren Wolfgang.