Die Tür geht auf und herzlich strahlt das Eiserne Hochzeitspaar an ihrem großen Tag. Ein Ehejubiläum welches nicht jeder schafft. Regina und Dieter Jentsch sind die Glücklichen. Nicht, weil sie ihr Jubiläum feiern können, sondern, weil sie wissen, was für eine schöne Zeit hinter ihnen und hoffentlich noch vor ihnen liegt. 65 Jahre voller gemeinsamer Momente, Entscheidungen und Liebe. In dieser Ehe wird nicht nur ein Tag gefeiert, sondern das ganze Leben.