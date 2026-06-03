Lange dauert die Gerichtsverhandlung gegen einen 33-jährigen afghanischen Staatsbürger nicht, bietet aber einige Überraschungen. Das Interesse an dem Verfahren ist groß, denn gleich zu Beginn haben sich Pressevertreter Dreh- und Fotoerlaubnis zum Verhandlungsauftakt erbeten. Gesichert und wenigstens ein Tatvorwurf, eine Attacke vor der Müller-Drogerie in Sonneberg, fand ihren Weg auch in soziale Netzwerke, hatte am Ende auch ein Statement von Justizministerin Beate Meißner (CDU) zur Folge.