Bratislava - Beim Zusammenstoß eines Personenzugs und eines Lastwagens im Südwesten der Slowakei ist ein Mann gestorben, 21 Menschen wurden verletzt. Von der Nachrichtenagentur TASR veröffentlichte Feuerwehrfotos zeigten, dass das Führerhaus des Lastwagens vollkommen zertrümmert wurde. Der Fahrer starb noch an der Unfallstelle an einem Bahnübergang am Rand der Bezirksstadt Dunajska Streda. Im Regionalexpresszug eines privaten Bahnunternehmens wurden nach Feuerwehrangaben 21 Menschen verletzt, aber niemand von ihnen lebensgefährlich.
Eisenbahnunglück Ein Toter und 21 Verletzte bei Zugunfall in der Slowakei
dpa 16.04.2026 - 12:22 Uhr