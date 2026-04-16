Eisenbahnunglück: Ein Toter und 21 Verletzte bei Zugunfall in der Slowakei

Die Polizei sperrte sowohl die Eisenbahnstrecke als auch die Straße für Aufräumarbeiten nach dem Unglück. Durch den Aufprall entgleiste der Zug, die Diesellok wurde so beschädigt, dass Treibstoff ausfloss. Warum es zu dem Zusammenstoß kam, wird von der Polizei noch untersucht. Nach Angaben der staatlichen Eisenbahn-Infrastrukturgesellschaft war der Bahnübergang zwar ohne Schranken, aber durch eine Ampelanlage gesichert.