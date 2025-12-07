„Ist es nicht mal schön, mit einem so alten Zug unterwegs zu sein?“ fragt Alexander Küfer den Zeitungsreporter, als sich der Nikolaus-Sonderzug fast im Schneckentempo vom Bahnhof Rennsteig hinunter nach Schmiedefeld in Bewegung setzt. Der kann da nur zustimmen – auch wenn er sich nicht zu den sogenannten Pufferküssern zählt, eher zu den Eisenbahn-Nostalgikern. So einer scheint auch der Erfurter Passagier zu sein, der samt Ehefrau und Enkel durch die beschlagenen Scheiben nach draußen schaut, wo es am Nikolaustag tatsächlich noch Schnee gibt.