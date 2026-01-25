Der traditionelle Dampfzug der IGE Werrabahn Eisenach mit Reichsbahn-Waggons und der 41er Dampflok an der Spitze sorgt auch in seiner 26. Saison für helle Begeisterung bei den Eisenbahnfans. Tausende Fotos und Videos inklusive. Mit leicht veränderter Streckenführung (von Gotha über Eisenach, Bad Salzungen, Schmalkalden und Zella-Mehlis nach Arnstadt und zurück) übrigens. In Arnstadt können sich die Freunde der Eisenbahnnostalgie das Museum Bahnbetriebswerk mit seinen zahlreichen Loks anschauen.