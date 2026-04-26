Eine Meterspur verband Salzungen und Vacha, und ab Dorndorf lief sie das Feldatal hinauf bis Kaltennordheim. Meterspur meint die 1000 Millimeter Abstand der Schienen bei vielen Schmalspurbahnen. Zu den bekanntesten ihrer Art dürften die Harzquerbahn von Nordhausen nach Wernigerode und der „Rasende Roland“ parallel zur Ostseeküste gehören. In unserer Gegend verkehrten die letzten Schmalspurzüge im Jahr 1968 auf der Strecke zwischen Wernshausen und Trusetal, das bei der Eröffnung 1899 noch Herges-Vogtei hieß; das „Trusebähnle“ wies eine Spurweite von 750 Millimetern auf.