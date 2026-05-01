Im April 1966 wurde der heutige Verein der Eisenbahnfreunde Sonneberg als AG 4/28 mit der Bezeichnung „Lokbahnhof Sonneberg“ gegründet. Dieser Tage trafen sich im Gasthof „Hüttensteinach“ Mitglieder, Freunde und Unterstützer des Vereins, um dessen 60. Geburtstag in geselliger Runde zu feiern. Zu den Gratulanten zählte Thüringens Justizministerin Beate Meißner, die dem Verein in der Vergangenheit schon wiederholt hilfreich zur Seite stand. Zu Gast waren zudem Mario Böhme, Vorsitzender des befreundeten Vereins der Pressnitztalbahn, und dessen Stellvertreter und Geschäftsführer Gerald Seifert, die neben Glückwünschen an die Sonneberger auch die Hoffnung auf weitere gute Zusammenarbeit zum Ausdruck brachten.