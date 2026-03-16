Ungewöhnlicher Einsatz für die Feuerwehr im Bahnhof Bad Salzungen: Bei einer Sonderfahrt musste eine historische Dampflok Wasser aufnehmen. Drei Tanklöschfahrzeuge der Feuerwehren Bad Salzungen Stadtmitte sowie Tiefenort/Unterrohn rückten am Sonntagmittag an und versorgten die Lok mit insgesamt rund 15.000 Litern Wasser. Der nicht alltägliche Einsatz, der von etlichen Schaulustigen beobachtet wurde, war geplant, heißt es auf Nachfrage der Redaktion vonseiten der Feuerwehr.