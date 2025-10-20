Neun Spieltage sind absolviert, erst ein Punkt steht auf der Habenseite: Beim SC DHfK Leipzig hat Karsten Günther nach der 13-Tore-Klatsche in eigener Halle gegen den SC Magdeburg (23:36) den Abstiegskampf ausgerufen. „Die Saison hat eigentlich unter einem anderen Vorzeichen gestanden. Aber es hilft nichts, jetzt müssen wir die Situation so annehmen, wie sie ist“, verdeutlichte der Manager, der den sportlich in der Krise steckenden Club seit mehr als 18 Jahren in verantwortlicher Position führt. „Wir werden brutal hart kämpfen müssen, um drin zu bleiben. Je härter wir kämpfen und je eher wir damit anfangen, umso ruhiger wird es hinten raus. Deshalb müssen wir uns sofort darauf einstellen und eine Reaktion zeigen.“