Eisenacher Handballer verlieren in Lemgo: Beim ThSV schwinden die Kräfte

Nach der Pause gelang es den Wartburgstädtern, mehr Konstanz in ihr Spiel zu bringen – mit der Folge, dass der Vorsprung des TBV von vier Treffer auf ein Tor (21:22/49. Minute) zusammenschmolz. Um den Spielverlauf zu drehen, fehlten dem ThSV jedoch die entscheidenden Prozente. Die umsichtige Lemgoer Abwehr samt des gut aufgelegten Torhüters Constantin Möstl, der in der entscheidenden Phase zwei Strafwürfe von Fynn Hangstein hielt, packte in der Schlussphase noch einmal energisch zu – sehr zur Freude von Trainer Florian Kehrmann: „Wir wussten, dass eine schwere Aufgabe auf uns wartet. Aber ich finde, wir haben verdient gewonnen. Die Jungs haben alles, was wir uns vorgenommen hatten, super umgesetzt.“