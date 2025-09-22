Der „Masterplan Innenstadt“ beschreibt konkrete Maßnahmen und ist die Grundlage zur Beantragung von Fördermitteln. Das Büro Machleidt aus Berlin hat das Konzept in Kooperation mit dem Fachdienst Stadtentwicklung der Stadtverwaltung Eisenach erarbeitet. Die Konzepterstellung war Teil des Projekts „Goldschmiede Eisenach“ zur Belebung der Innenstadt und wurde im Rahmen des Bundesprogramms „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ gefördert. Bürgerinnen und Bürger sind aktiv einbezogen gewesen. So fand eine Workshop-Reihe statt. Außerdem äußerten Einwohner, Touristen und Interessierte an einem mobilen Info-Stand der Stadtverwaltung vor dem Rathaus, in der Karlstraße und auf dem Karlsplatz ihre Vorstellungen, Ideen, Wünsche und Visionen.