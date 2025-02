Da hatte Wigbert Kraus von der Industrie- und Handelskammer (IHK) Erfurt gleich mal das große Ganze aufgemacht: „Die Wirtschaft ist unser Schicksal“, zitierte er den vor mehr als hundert Jahren amtierenden deutschen Außenminister Walther Rathenau. Und kam sogleich zurück ins Hier und Jetzt: Arbeitgeber und Arbeitnehmer, Unternehmen und Fachleute – sie alle, so Kraus, sagen heute einhellig, Deutschland müsse seine Wettbewerbsfähigkeit dringend verbessern. Aber wie? Das also war das zentrale Thema des Kandidaten-Podiumsgesprächs am Mittwochabend im voll besetzten Eisenacher Kunstpavillon: die Wirtschaft mit allem, was dranhängt.