Eisenach verliert in Göppingen Viel Kampf, viel Krampf und keine Punkte

Die ThSV-Handballer bleiben ein gern gesehener Gast. Bei Frisch Auf Göppingen ziehen sie mit 23:26 den Kürzeren, die miserable Auswärtsserie setzt sich fort.

Eisenach verliert in Göppingen: Viel Kampf, viel Krampf und keine Punkte
1
Mit Wucht aus dem Rückraum: Dominik Solak erzielt in dieser Szene eines seiner sechs Tore für Eisenach. Foto: imago/DeFodi Images

Der 24. Spieltag ist Geschichte – und es bleibt dabei, dass der ThSV Eisenach in der Handball-Bundesliga ohne einen einzigen Auswärtspunkt dasteht. Auch bei Frisch Auf Göppingen hingen die Trauben zu hoch für die Mannschaft von Trainer Sebastian Hinze, die Schwaben setzten sich verdient mit 26:23 (16:13) durch. Für Göppingen trug sich Elias Newel als bester Werfer sechs Mal in die Torjägerliste ein, bei den Thüringern überzeugte Regisseur Felix Aellen (7) mit einer ansehnlichen Trefferquote. Alles in allem war der Eisenacher Auftritt aber nicht gut genug, um Frisch Auf vor ernsthafte Probleme zu stellen.

Nach der Werbung weiterlesen

Nach einer ausgeglichenen Startphase, in der Dominik Solak in der 2. Minute per Gewaltwurf aus dem Rückraum den ersten ThSV-Treffer erzielte, robbte sich Göppingen davon. Vom 4:4 bis zum 7:4 dauerte es nur vier Minuten, doch Eisenach hatte eine Antwort parat und glich durch Kapitän Peter Walz in der 17. Minute zum 8:8 aus. Trotzdem stockte der Spielfluss der Gäste – und als auch noch technische Fehler und gute Paraden des schwäbischen Torhüters Julian Buchele hinzukamen, zogen die Hausherren auf 15:10 (25.) davon.

Das Halbzeitergebnis von 16:13 schmeichelte dem ThSV, ließ aber die Tür für ein Comeback offen. Und tatsächlich hatte es rund um die 40. Minute kurzzeitig den Anschein, als ob es trotz der hohen Fehlerquote gelingen könnte, die Tor-Lücke zu schließen. Doch die Aufholjagd blieb aus, was viel mit der guten Göppinger Abwehrarbeit zu tun hatte. Frisch Auf verteidigte offensiv, beweglich und mit Übersicht. Hinzu kam, dass Buchele das Torwartduell gegen die Eisenacher Schlussmänner Silvio Heinevetter und Matija Spikic deutlich für sich entschied.

Weiter geht es für den ThSV an diesem Freitag – dann in der heimischen Werner-Aßmann-Halle. Gegner ab 19 Uhr sind die Rhein-Neckar Löwen.