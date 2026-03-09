Eisenach verliert in Göppingen: Viel Kampf, viel Krampf und keine Punkte

Der 24. Spieltag ist Geschichte – und es bleibt dabei, dass der ThSV Eisenach in der Handball-Bundesliga ohne einen einzigen Auswärtspunkt dasteht. Auch bei Frisch Auf Göppingen hingen die Trauben zu hoch für die Mannschaft von Trainer Sebastian Hinze, die Schwaben setzten sich verdient mit 26:23 (16:13) durch. Für Göppingen trug sich Elias Newel als bester Werfer sechs Mal in die Torjägerliste ein, bei den Thüringern überzeugte Regisseur Felix Aellen (7) mit einer ansehnlichen Trefferquote. Alles in allem war der Eisenacher Auftritt aber nicht gut genug, um Frisch Auf vor ernsthafte Probleme zu stellen.