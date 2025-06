In einem Wohnhaus in der Mühlhäuser Straße 71 in Eisenach kam es am Sonntagabend zu einem verheerenden Brand, der die ganze Nacht andauerte und auch am Montagvormittag die Einsatzkräfte weiter beschäftigte. Mehr als 200 Einsatzkräfte waren zeitweise vor Ort, um Menschenleben zu retten und das Feuer zu bekämpfen. Betroffen von der starken Rauchentwicklung war zudem ein Wohnhaus direkt daneben. Wie die Landespolizeiinspektion Gotha mitteilte, wurde ein 37 Jahre alter Mann schwer verletzt. Nach Angaben der Stadtverwaltung wurden insgesamt 16 Menschen verletzt, darunter auch mehrere Feuerwehrleute.