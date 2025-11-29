 
Eisenach Unbekannte brechen in Einkaufsmarkt ein

Unbekannte brachen in der vergangenen Nacht in einen Einkaufsmarkt in der Straße Kupferhammer in Eisenach ein. Sie klauten Zigaretten in unbekannter Anzahl. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Symbolbild. Foto: dpa

Unbekannte brachen in der vergangenen Nacht in einen Einkaufsmarkt in der Straße Kupferhammer in Eisenach ein. Der oder die Täter entwendeten aus dem Verkaufsraum Zigaretten in unbekannter Anzahl, wie die Polizei am Samstagnachmittag mitteilt.

Der entstandene Sachschaden ist noch nicht beziffert. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen besonders schwerem Fall des Diebstahls ein und sucht Zeugen, die sachdienliche Informationen geben können.

Hinweise werden unter der Telefonnummer 03691/261124 entgegengenommen.