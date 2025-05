Eisenach trifft auf Gummersbach: ThSV-Handballer schärfen die Sinne

„Eine Acht-Tore-Niederlage bei diesem nationalen und internationalen Topteam zu kassieren, sehe ich nicht als Weltuntergang an“, sagte Rückraumspieler Fynn Hangstein nach dem 26:34 (11:18) vor 8215 Zuschauern in der fast ausverkauften Max-Schmeling-Halle bei den Füchsen Berlin. „Durch einen Stau auf der Autobahn sind wir verspätet eingetroffen, das hat unsere gewohnten Abläufe schon ein bisschen durcheinandergebracht“, berichtete Trainer Misha Kaufmann, der ein bekennender Anhänger des Handball-Stils der Berliner ist. „Die Füchse haben unsere einfachen Fehler in der Anfangsphase rigoros bestraft. Wir sind nicht in der Lage gewesen, das Spiel knapp zu gestalten.“